Samsun'da 6 aydır aranan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 yaşındaki M.K. 6 ay sonra yakalandı ve cezaevine geri gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Bürosu ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 aydır aranan M.K'yi (26) adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel