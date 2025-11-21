Haberler

Samsun'da 500 Bin Lira Değerinde Ürün Çalan Hırsız Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir büfeden yaklaşık 500 bin lira değerinde ürün çalan 43 yaşındaki B.G., gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları sayesinde şüpheliyi tespit ederek operasyon düzenledi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir büfeden yaklaşık 500 bin lira değerinde ürün çalan B.G. (43), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi'ndeki bir büfeden 500 bin lira değerinde sigara, içki, kuruyemiş ve çikolata çalındığı ihbarı sonrası çalışma yürüttü. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi, şüphelinin B.G. olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi İlkadım ilçesinde saklandığı evde yakaladı. Aramalarda; 115 açılmamış içki, 264 paket sigara ve çok sayıda çikolata, kuruyemiş ve meşrubatlar ele geçirildi. Ürünler, büfe sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
