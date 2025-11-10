Samsun'da 49 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonla 49 bin 362 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada, 49 bin 362 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan ikamet sahibi A.D. (30) işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel