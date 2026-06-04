Samsun'da 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 47 bin 769 uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarma merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Recep Bilek