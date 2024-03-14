Samsun'da 400 kişiye Vakıf Sofraları'nda iftar verildi

Samsun'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Vakıf Sofraları" sloganıyla 400 kişiye iftar verildi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 400 ihtiyaç sahibiyle iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleriyle iftarda buluştuklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonlarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sayın Sinan Aksu'nun önderliğiyle yapmaktayız. Müdürlük olarak Samsun, Ordu ve Sinop'ta günde binden fazla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iftar veriyoruz. Bu iftarlarımızı hayırseverlerimizin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Tüm hayırseverlerimize kurumumuz adına teşekkür ediyor ve sofralarımıza bekliyoruz."

Programa, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, DSİ Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da katıldı.