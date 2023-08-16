Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Pelitköy Kavşağı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 EE 142 plakalı kamyonet ile 38 ADH 922, 55 ACN 279 ve 34 EUV 378 plakalı otomobiller kazaya karıştı. Kazada Merve T. (24) ve Fatma O. (46) yaralandı. Aracın içinde sıkışan Merve T., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar Ondokuz Mayıs Fakültesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN