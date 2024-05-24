Samsun'da 3D Öğrenci Konuşmaları il finali düzenlendi

Samsun'da 3D Öğrenci Konuşmaları (Dinlemeye Değer Düşünceler) il finali düzenlendi.

Garip Zeycan Fen Lisesi'nde yapılan finalde öğrenciler, milli teknoloji hamlesi, dijitalleşme ve eğitim, sanal, artırılmış ve karma gerçeklik, geleceğin meslekleri, dil ve toplum, tarihi bilmek konularında yarıştı.

Proje sorumlusu Vahit Koldaş, 10 öğrencinin seçildiği finalde öğrencilere yenilikçi fikirlerini sunma imkanı sağlandığı belirtti.

Yarışmaya katılan öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin heyecanlarına şahitlik ettiklerini anlatan Koldaş, "Gençlerimizin fikirlerini bizlere iletmesini sağlayan liselerde bilim uygulaması sayesinde geleceğe daha emin adımlar atıyoruz. Katılımcı öğrencilerimize teşekkür ediyoruz ve yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyoruz." dedi.

Yarışmada Aziz Atik Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Rüzgar Gökduman birinci oldu.