Samsun'da 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Artçı ve öncü yöntemiyle peş peşe hareket eden 2 otomobil ile 1 minibüsü belirleyen ekipler, takip sonucu araçları Kavak ilçesinde durdurdu.

Araçlardaki aramada 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan sürücüler Y.U.Y, M.B. ve İ.B.A. emniyete götürüldü.