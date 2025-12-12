Samsun'da 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda, 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine 3 zanlıyı gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Artçı ve öncü yöntemiyle peş peşe hareket eden 2 otomobil ile 1 minibüsü belirleyen ekipler, takip sonucu araçları Kavak ilçesinde durdurdu.
Araçlardaki aramada 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan sürücüler Y.U.Y, M.B. ve İ.B.A. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel