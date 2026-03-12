Haberler

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 aracın karışması sonucu 7 kişi yaralandı. Minibüs, otomobil ile çarpıştıktan sonra bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.S. idaresindeki 55 SE 221 plakalı minibüs, Atatürk Bulvarı'nda Z.T. yönetimindeki 55 ALM 66 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan minibüs, otobüs durağında yolcu almak için bekleyen sürücüsü öğrenilemeyen 55 AND 573 plakalı yolcu otobüsüne arkadan vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada minibüste bulunan ve yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
