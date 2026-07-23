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Havza'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Havza'da zincirleme kaza: 1 yaralı
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Samsun'un Havza ilçesinde otomobil, cip ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde otomobil, cip ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekin P. idaresindeki 77 ADP 042 plakalı otomobil, Ferhat Volkan A. yönetimindeki 55 ADE 18 plakalı cip ve Sami Y'nin kullandığı 55 HY 030 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Üniversite Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, Samsun yönünde bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA
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