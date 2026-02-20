Samsun'da otomobilde 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.
İlkadım ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagaj bölümüne gizlenmiş 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobilde bulunan N.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın