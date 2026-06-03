Gülcan Yazıcı cinayetinde 18 yıl sonra adalet

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun'un Bafra ilçesinde 2006'dan bu yana faili meçhul kalan Gülcan Yazıcı cinayetiyle ilgili gerçeğin DNA eşleşmesiyle gün yüzüne çıkarıldığını, 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çalışmalar sonucu, kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen cenazenin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının hayata geçirildiğini hatırlatan Gürlek, Başkanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişmenin devletin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtı olduğunu vurguladı.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır. Olayın aydınlatılması için titiz bir soruşturma yürüten Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir."