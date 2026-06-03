Haberler

Gülcan Yazıcı cinayetinde 18 yıl sonra adalet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek: - "Ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun'un Bafra ilçesinde 2006'dan bu yana faili meçhul kalan Gülcan Yazıcı cinayetiyle ilgili gerçeğin DNA eşleşmesiyle gün yüzüne çıkarıldığını, 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çalışmalar sonucu, kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen cenazenin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının hayata geçirildiğini hatırlatan Gürlek, Başkanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişmenin devletin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtı olduğunu vurguladı.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır. Olayın aydınlatılması için titiz bir soruşturma yürüten Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

İlk transferini Fener'den yapıyor! Taraftar bu işe ne diyecek
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar! Şarjör bitene kadar ateş etti
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı: 6 kere...
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!

Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu