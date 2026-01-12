Samsun'da 2 ilçede eğitime kar engeli

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Asarcık ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi, Kavak ilçesinde ise taşımalı eğitim veren bazı okullarda öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık ilçe genelindeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Kavak ilçesinde ise Akbelen Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu, Çakallı İlkokulu/Ortaokulu, Emirli Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. ve II.Kademe), 19 Mayıs İlkokulu, 19 Mayıs Ortaokulu, Ertuğrul Deniz Şehitleri İlkokulu/Ortaokulu, Akşemseddin İHO ve Yaşar Doğu MTAL özel eğitim sınıflarındaki taşımalı öğrencilerin bugün için izinli sayılmasına karar verildi.