Haberler

Samsun'da 2 ilçede eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Asarcık ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi, Kavak ilçesinde ise taşımalı eğitim veren bazı okullarda öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi.

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Asarcık ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi, Kavak ilçesinde ise taşımalı eğitim veren bazı okullarda öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık ilçe genelindeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Kavak ilçesinde ise Akbelen Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu, Çakallı İlkokulu/Ortaokulu, Emirli Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. ve II.Kademe), 19 Mayıs İlkokulu, 19 Mayıs Ortaokulu, Ertuğrul Deniz Şehitleri İlkokulu/Ortaokulu, Akşemseddin İHO ve Yaşar Doğu MTAL özel eğitim sınıflarındaki taşımalı öğrencilerin bugün için izinli sayılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz