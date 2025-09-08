Samsun'da 2 Bin Öğrenciye Çanta ve Kırtasiye Seti Dağıtıldı

Samsun'da yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle okula yeni başlayan 2 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıtıldı.

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Çanta ve Kırtasiye Dağıtım Töreni'nde konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitime verdikleri önemin altını çizerek, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini söyledi.

Sandıkçı, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni ederek, "Yeni bir öğretim yılı başladı, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Öğrencilerimizin alacakları eğitimle dolu dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Altı yıldır gençler bizim ilk gündemimiz oldu. Çocuklarımızın daha iyi yetişmeleri ve birey olmaları için her alanda onlara ulaşmaya, eğitimin niteliğini artırmaya gayret sarf ediyoruz." dedi.

Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu ise yeni dönemin öğrencilere başarı getirmesini dileyerek,"Eğitim, geleceğimizin en önemli yapı taşıdır. Öğrencilerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için belediyemizle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür destekler hem ailelerimize hem de öğrencilerimize büyük katkı sağlıyor." dedi.

Törenin ardından okula yeni başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye setleri dağıtıldı. İlçede toplam 2 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye setlerinin ulaştırılacağı belirtildi.