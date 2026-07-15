Samsun'da uyuşturucu suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'da uyuşturucu suçlarından hakkında toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında T.V'nin (27) sorgulamasını gerçekleştirdi.

Sorgulamada T.V'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 3 ay, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmek üzere adli mercilere sevk edildi.