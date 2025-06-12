Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 26 gün hapis cezası bulunan firari İ.A. İlkadım ilçesinde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Samsun'da 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.A'yı (30) İlkadım ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel