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Samsun'da kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.K., polis ekiplerince adresinde yakalanarak emniyete götürüldü.

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'yi (33) adresinde yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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