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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

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Samsun'un Atakum ilçesinde annesi ve ablasıyla denize giren 12 yaşındaki Irak uyruklu çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ve vatandaşlarca sudan çıkarılan çocuk, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinden annesi ve ablasıyla denize giren Irak uyruklu 12 yaşındaki çocuk, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Cankurtaran ve çevredeki vatandaşlarca sudan çıkartılan çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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