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Samsun'da 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adresteki araçta yapılan aramada 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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