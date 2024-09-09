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Samsun Canik Belediyesi İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerine Kırtasiye Seti Hediye Etti

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Canik Belediyesi, Canik İnönü İlkokulu'nda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için ilkokul birinci sınıfa başlayan 2 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıttı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu desteğin önümüzdeki yıllarda da süreceğini belirtti.

SAMSUN Canik Belediyesi İlkokul birinci sınıfa başlayan 2 bin öğrenciye kırtasiye seti hediye etti.

Canik Belediyesi, Canik İnönü İlkokulu'nda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için ilkokul birinci sınıfa başlayan 2 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtım töreni düzenledi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ilkokul 1. sınıfa başlayan çocuklarımızın tamamına kırtasiye seti hediye ettik. İnşallah bu desteğimiz önümüzdeki yıllarda da sürecek" dedi.

'BUNU YAPARKEN AİLE EKONOMİSİNE DESTEK OLMAYI DÜŞÜNDÜK'

Kırtasiye seti dağıtımını gelenek haline getirdiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yeni eğitim-öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Canik ilçemizde gelenek haline gelmiş olan öğrencilerimize yönelik desteklerimizin bir tanesi de 2 yıldır devam ettirdiğimiz, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ilkokul 1. sınıfa başlayan çocuklarımızın tamamına kırtasiye seti hediye ettik. İnşallah bu desteğimiz önümüzdeki yıllarda da sürecek. Bunun yanı sıra diğer ara sınıflarımızda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tamamına eğitim desteği veriyoruz. Canik'te bu yıl 2 bine yakın öğrenci 1. sınıfa başladı. Bu çocuklarımızın tamamına bu eğitim setini hediye etmiş olduk. Bunu yaparken aile ekonomisine destek olmayı düşündük. Bu minvalde desteklerimiz devam edecek" dedi.

Samsun genelinde ilkokula başlayan öğrencilerin sayısı 19 bin olurken, Canik İlçesinde ise bu sayı 2 bini bulduğu belirtildi. Kırtasiye setine kavuşan öğrenciler verilen bu hediyeden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Törene ayrıca Canik Kaymakamı Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, idareciler ve öğrencilerin velileri katıldı.

Haber- Görüntü: Berkay YILDIZ/SAMSUN, .

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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