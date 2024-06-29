Üye Girişi
Haberler

Samsun Balkan Türkleri Derneği Mübadil Yemeklerini Tanıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Balkan Türkleri Derneği, 'Asırlık Mübadil Lezzetler Projesi' kapsamında mübadil yemeklerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Dernek başkanı Sevda Tanyıldız, mübadillerin torunları olarak bu kültürü yaşatmanın sorumluluğunu taşıdıklarını belirtti.

Samsun Balkan Türkleri Derneğince, "Asırlık Mübadil Lezzetler Projesi" kapsamında mübadil yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Dernek başkanı Sevda Tanyıldız, Samsun Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen programdaki konuşmasında, Balkanlardan Anadolu'ya zorunlu göçe tabi tutulan mübadillerin torunları olarak bu kültürü yaşatmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi.

Yemeklerin sadece bir reçete değil, tarihi, coğrafyayı, kültürü öğreten bir araç olduğunu vurgulayan Tanyıldız, geçmişten gelen yemek çeşitlerinin kaybolmasını önlemek için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda 2019 yılında Samsun'da 8 köyde çalışma yapıp 50 mübadil lezzeti ortaya çıkardıklarını dile getiren Tanyıldız, "2023'te ise çalışmaya Tokat, Amasya ve Çorum'da 110 yemek daha ekledik. Bu süreçte 30 yerleşim yerinde çoğunluğu kadın 105 mübadille görüşüldü. Böylece 160 ata mirası yemeğimiz kayda geçmiş oldu. Bu şekilde kültürel arşiv oluşturmuş olduk." dedi.

Kayıt altına aldıkları yemekleri hazırladıkları kitapta bir araya topladıklarını anlatan Tanyıldız, sosyal medya hesabı açarak burada da çalışmalarını yayımladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından mübadil yemeklerin sunumu gerçekleştirildi.

Programa Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, İlkadım Belediye Başkan yardımcıları İbrahim Güven ve Muharrem Soylu, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Adem Tuğral ile davetliler ve dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Balkan Türkleri Samsun Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi

Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Bakmadan Geçme

Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsviçre İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İsviçre İtalya maçı ne oldu? TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? (ÇÖZÜMÜ)
Sözleneceği gün kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Sözleneceği gün kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title