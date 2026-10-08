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Samsun Bafra'da uyuşturucudan 9 yıl 2 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Samsun Bafra'da uyuşturucudan 9 yıl 2 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan hükümlü, İkizpınar Mahallesi'nde yakalanarak cezaevine konuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü U.D'yi (35) İkizpınar Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA
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