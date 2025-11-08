Samsun Bafra'da İş Yerinde Yangın Çıktı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda iş yerinde hasar meydana geldi.
Gazipaşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'nde Fatma Ö'ye ait iş yerinin mutfağında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel