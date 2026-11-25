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SAMSUN'un Atakum ilçesinde sürücüsünün makas attığı otomobilin yol kenarındaki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeşildere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Makas atarak ilerleyen G.B.'nin (22) kullandığı 57 ABJ 146 plakalı otomobil, yolcu indirmek üzere bankete yaklaşan M.I. (36) yönetimindeki 55 M 0021 plakalı minibüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüsteki yolcular A.Ö. (51) ve A.H. (50) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastanede tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı