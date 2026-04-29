Şampiyon atletler Beypazarı Kaymakamı Coşkun'u ziyaret etti

Beypazarı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal, Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden öğrencilerle birlikte Kaymakam Ünal Coşkun'u ziyaret ettiklerini bildirdi.

Lal, beraberinde sporcular Damla Açıkgöz, Metin Çiltaş, Ömer Yağız Çavdar, Teoman Çanak, Bilge Sena Girgin, Esma Nur Etcik, Sıla Öztürk, Azra Melek Başkan ve Zeynep Hilal Basmacı ile antrenörler Muhsin Soysal ve İbrahim Cenik ile kaymakam Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Lal, ziyarette, Coşkun'a sporcuların elde ettikleri başarılar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Coşkun, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini kaydetti.