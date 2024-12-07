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SAMDEF Yönetim Kurulu Havza Atatürk Evi'ni Ziyaret Etti

SAMDEF Yönetim Kurulu Havza Atatürk Evi'ni Ziyaret Etti
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Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMDEF) yönetimi, Milli Mücadele'nin önemli duraklarından biri olan Havza Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Metin Şenel, Atatürk ve Milli Mücadele'nin tarihsel önemini vurguladı.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMDEF) yönetim kurulu üyeleri, Havza Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

SAMDEF Genel Başkanı Metin Şenel, Genel Başkan Yardımcısı Ergin Gümüşçü ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Atatürk Evi'ni gezdi.

Şenel, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere bölgede olduklarını belirterek, "Samsun sevdalısı bizler için Samsun denilince Atatürk, Atatürk denilince Milli Mücadele, Milli Mücadele denilince de Havza olmazsa olmazdır. Milli Mücadele'nin temellerinin atıldığı bu tarihi mekanı gezerek o atmosferi hissetmek istedik. Atatürk'ün Havzalılara hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı forsu başta olmak üzere birçok eserin sergilendiği Atatürk Evi'ni ziyaret etmeyi herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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