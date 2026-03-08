Haberler

Samandağ sahilinde hafta sonu yoğunluğu

Güncelleme:
HATAY'ın Samandağ sahilinde güzel havayı değerlendiren vatandaşlar, güneşlenip sörf yaparak keyifli bir hafta sonu geçirdi. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 17 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 14 derece olarak ölçüldü.

HATAY'ın Samandağ sahilinde hafta sonu güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar güneşlenip, sörf yaptı.

İlçede Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 14 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 22'ye yaklaştığı ilçede güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, Samandağ Sahili'ne akın etti. Yaz günlerini aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı sahilde yoğunluk yaşandı. Sahile gelenlerin bazıları güneşlenip, denize girerken bazıları da sörf yaptı, çocuklar ise doyasıya oyun oynadı.

500

