Samandağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü Denetimleri

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, ahır olarak kullanılan yerlerde incelemelerde bulundu.

Ahırlardaki hayvanların kontrolünü yapan ekipler, besicilere de hayvansal besinlerin sağlıklı üretimi, korunması ve taşınması konularında bilgilendirme yaptı.