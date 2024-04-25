Samandağ'da sulama kanalına düşen çocuğun cenazesi defnedildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Deniz Mahallesi'nde, eğitim gördüğü özel kreşten çıkıp yan tarafta bulunan sulama kanalına düşerek dün yaşamını yitiren Tuna Miçooğulları'nın cenazesi Hatay Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Miçooğulları'nın cenazesi, Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı'nda kılınan namazının ardından defnedildi.

Cenazeye Miçooğulları'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samandağ Koordinatör Kaymakamları İbrahim Ergin ve Alper Kırgıl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Erdem, CHP İlçe Başkanı Nadir Kimyon, Samandağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Refik Gümüşoğlu ile vatandaşlar katıldı.???????