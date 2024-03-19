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Samandağ'da Şehitler ve Çanakkale Zaferi İçin İftar Programı Düzenlendi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Emre Dündar ve Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Emre Dündar ve Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

İlçede bir restoranda düzenlenen iftarda konuşan Eryılmaz, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olmasını diledi.

İftara Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen ve Samandağ Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Mevlüt Mercan da katıldı.??????????????

Kaynak: AA / Güncel

Refik Eryılmaz Çanakkale Samandağ 18 Mart Hatay Politika Güncel Haberler

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