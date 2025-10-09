Haberler

Samandağ'da Sağanak Yağış ve Şiddetli Rüzgar Hasara Yol Açtı

Samandağ'da Sağanak Yağış ve Şiddetli Rüzgar Hasara Yol Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle sahildeki bazı karavanlar devrildi, caddelerde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle sahildeki bazı karavanlar devrildi, caddelerde su birikintileri oluştu.

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah etkisini artırdı.

Yağış sırasında su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanakla başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Çevlik Sahili'ndeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı, ?karavanlar devrildi.

Belediye ekipleri, sağanak ve rüzgardan etkilenen yerlerde temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var

Gazze'de ateşkesi doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var
Mısır Dünya Kupası biletini kaptı

Bu takımı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.