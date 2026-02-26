Hatay sahilinde gün batımında renk cümbüşü büyüledi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımında deniz ve bulutlar arasından süzülen güneş ışıkları, göz alıcı manzaralar oluşturdu. Rüzgarın etkisiyle dalgaların yükselmesi ve gökyüzündeki sarı-turuncu tonları ile birlikte görsel bir şölen oluştu.
İlçenin Meydan Mahallesi sahilinde gökyüzünü kaplayan bulutların arasından gün batımında yeryüzüne doğru inen ışık huzmeleri, deniz yüzeyinde altın sarısı yansımalar meydana getirdi. Akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgarla birlikte dalga boyu yükselirken, güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla gökyüzünde sarı ve turuncu tonlar hakim oldu. Deniz yüzeyinde oluşan yansımalar bölgede güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı