Hatay sahilinde gün batımında renk cümbüşü büyüledi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımında deniz ve bulutlar arasından süzülen güneş ışıkları, göz alıcı manzaralar oluşturdu. Rüzgarın etkisiyle dalgaların yükselmesi ve gökyüzündeki sarı-turuncu tonları ile birlikte görsel bir şölen oluştu.

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde gün batımında dalgalar ve bulutların arasından süzülen güneş ışıkları, güzel manzara oluşturdu.

İlçenin Meydan Mahallesi sahilinde gökyüzünü kaplayan bulutların arasından gün batımında yeryüzüne doğru inen ışık huzmeleri, deniz yüzeyinde altın sarısı yansımalar meydana getirdi. Akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgarla birlikte dalga boyu yükselirken, güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla gökyüzünde sarı ve turuncu tonlar hakim oldu. Deniz yüzeyinde oluşan yansımalar bölgede güzel görüntü oluşturdu.

