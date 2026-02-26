Haberler

Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 6 bin 908 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücü K.D., 6 bin 908 lira ceza aldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 6 bin 908 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen sürücü K.D. polis ekiplerince yakalandı.

K.D'ye trafik kuralı ihlallerinden dolayı 6 bin 908 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
