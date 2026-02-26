Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 6 bin 908 lira ceza kesildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücü K.D., 6 bin 908 lira ceza aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kimliği tespit edilen sürücü K.D. polis ekiplerince yakalandı.
K.D'ye trafik kuralı ihlallerinden dolayı 6 bin 908 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak