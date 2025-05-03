Samandağ'da Molotofkokteyli Atan Şüpheli ve Kardeşi Serbest Bırakıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şantiye çalışması sırasında iş makinesine molotofkokteyli atan şüpheli ve kardeşi serbest bırakıldı.

Hıdırbey Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen "3. Etap Şantiye Çalışması" sırasında dün ekiplerin çalışmasına tepki göstererek jandarma personeli ve işçilerin bulunduğu iş makinesine molotofkokteyli atan Naim S'nin ardından olayla ilgili kardeşi Nazım S. de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Nazım S. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı, Naim S. ise yurt dışı çıkış yasağı ile salıverildi.

Olay

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen "3. Etap Şantiye Çalışması" sırasında dün toplanan 20 kişilik grup, ekiplere tepki göstermişti. Grupta yer alan ve jandarma personeli ve işçilerin bulunduğu iş makinesine molotofkokteyli Naim S'yi gözaltına almıştı.