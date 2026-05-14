Hatay'da işçi konteynerleri ve 8 araç yandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan ve park halindeki araçlara sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Kurtderesi Mahallesi'nde inşaat şantiyesinde işçilerin yatakhane olarak kullanıldığı konteynerlerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın park halindeki araçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 araç ve konteynerler kullanılamaz hale geldi.