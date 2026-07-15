Samandağ ilçesinde "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-15 Temmuz tarihleri arasında ilçe genelinde uygulama yaptı.

Denetimlerde 3 bin 933 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştiren ekipler, 2 bin 58 aracı da inceledi.

Çalışmalarında dulandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlüyü yakalayan ekipler, farklı suçlardan aranan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Öte yandan ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen 23 kişiye de idari para cezası uyguladı.