Samandağ ilçesinde "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince 5-15 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde 3 bin 933 kişinin GBT kontrolü yapıldı, 2 bin 58 araç incelendi. Kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü yakalanırken, farklı suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı. Kumar oynayan 23 kişiye ise idari para cezası uygulandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-15 Temmuz tarihleri arasında ilçe genelinde uygulama yaptı.
Denetimlerde 3 bin 933 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştiren ekipler, 2 bin 58 aracı da inceledi.
Çalışmalarında dulandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlüyü yakalayan ekipler, farklı suçlardan aranan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Öte yandan ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen 23 kişiye de idari para cezası uyguladı.
Kaynak: AA / Hikmet Say