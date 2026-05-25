Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki ayrı inşaattan el aletleri çalan şüpheli G.E., polis tarafından çalıntı malzemelerle yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hırsızlık şüphelisi kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iki hırsızlık olayının yaşanması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Yeni Mahalle ile Kurtdere Mahallesi'ndeki iki ayrı adresten inşaatta kullanılan çeşitli el aletlerinin çalındığını belirledi.
Olayların şüphelisinin G.E. (42) olduğunu tespit eden ekipler, söz konusu kişiyi çalıntı malzemelerle yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hikmet Say