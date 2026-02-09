Hatay'da güneşin batışı görsel şölene dönüştü
HATAY'ın Samandağ ilçesinde, güneşin batışı sırasında ortaya çıkan renk cümbüşü, sahilde yürüyüş yapanların ilgisini çekerek görsel bir şölen oluşturdu.
Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde gün batımı, güzel manzaralar ortaya çıktı. Sahilde gün batımının yarattığı eşsiz manzara, görenlerin ilgisini çekti. Denizin üzerindeki yansımalarla birlikte gün batımı görsel bir şölene dönüştü. Sahilde yürüyüş yapanlar, güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla oluşan renk çeşitliliğini cep telefonlarıyla kayda aldı. Gün batımının ardından bulutların şekil değiştirmesiyle gökyüzündeki sıcak tonlar yerini koyu maviye bıraktı.