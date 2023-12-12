Samandağ'da etkili olan şimşekler görsel şölen oluşturdu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan şimşeklerden ötürü adeta görsel şölen oluştu. O anlar saniye saniye objektiflere yansıdı.
Samandağ'da etkili olan şimşekler görsel şölen oluşturdu
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan şimşeklerden ötürü adeta görsel şölen oluştu. O anlar saniye saniye objektiflere yansıdı.
Samandağ ilçesinde gece saatlerinde peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Şimşeklerle beraber gelen yıldırım düşmeleri de yaşandı.