Samandağ'da Depremzedelere Kanalizasyon Hattı Yenilendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Yeşilada Mahallesi'nin kanalizasyon hattı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatıyla yenilendi. Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, yeni borular döşeyerek çalışmayı tamamladı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir mahallenin 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören kanalizasyon hattı yenilendi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Yeşilada Mahallesi'nde depremlerin ardından zarar gören kanalizasyon hattının yenilenmesi için talimat verdi.
Bölgede çalışma başlatan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri yeni borular döşeyerek hattı yeniledi.
Mahalle muhtarı Ali Özçelik, depremden bu yana süren sorunun çözümünde emeği geçenlere teşekkür etti.