Samandağ'da Deprem Sonrası 183 Kırsal Afet Konutu İnşa Ediliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 183 kırsal afet konutunun inşası devam etmekte. Vali Mustafa Masatlı, projeyi yerinde inceledi ve güvenli, modern yaşam alanları oluşturma hedefini vurguladı.

Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Vali Mustafa Masatlı'nın, 17'si Vakıflı, 64'ü Hıdırbey ve 102'si Kapısuyu mahallelerinde inşası süren toplam 183 konutluk projeyi yerinde incelediği belirtildi.

Masatlı'nın, sağlam altyapı ve yüksek dayanıklılık standartlarıyla inşa edilen konutlar hakkında yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamada, deprem sonrası kırsal bölgelerde hayatın yeniden canlanması için yürütülen bu projelerle, vatandaşların hem güvenli hem de modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
