Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Akbulut görevine başladı

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Furkan Akbulut, görevine başladı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Akbulut, ilçe adliyesine gitti.

Adliye yetkilileri ve çalışanları, Akbulut'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra makamına geçen Akbulut, görevine başladı.