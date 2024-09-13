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Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Deprem Soruşturmalarını Hızlandırıyor

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Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, deprem soruşturmalarını en kısa zamanda sonuçlandırmayı planladıklarını belirtti. Avcı, soruşturmaların etkin ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve yeni Adalet Sarayı'nın yapım işlemlerine başlanacağını açıkladı.

Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, deprem soruşturmalarını en kısa zamanda sonuçlandırmayı planladıklarını belirtti.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem neticesinde vatandaşların ölümüne sebebiyet veren sorumlular hakkında yürüttükleri soruşturmaların etkin ve şeffaf bir şekilde işlemlerine devam ettiklerini belirten Avcı, "Deprem soruşturmalarını en kısa zamanda sonuçlandırmayı planlıyoruz. İlçemiz yargı sınırları içerisinde gerçekleşen adli olaylara ilişkin olarak soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla 5 cumhuriyet savcımız ile mesai mefhumu olmadan gerekli hassasiyeti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Avcı, yeni Adalet Sarayı'nın çok yakın zamanda yapım işlemlerine de başlanacağını kaydetti.?????????????????????

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel

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