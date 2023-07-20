Denizli'de metreler yüksekliğindeki samanların üzerinde gerçekleştirilen tehlikeli yolculuk başka bir aracın kameralarına yansıdı. Yapılan tehlikeli yolculuğun sonucu ise merak konusu oldu.

Saman yüklü römorkta tehlikeli yolculuk kamerada

DENİZLİ Denizli'de metreler yüksekliğindeki samanların üzerinde gerçekleştirilen tehlikeli yolculuk başka bir aracın kameralarına yansıdı. Öte yandan yapılan tehlikeli yolculuğun sonucu ise merak konusu oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesi'nde bir kamyonetin yolculuğu sosyal medyada gündem oldu. Plakası belirlenmeyen kamyonete yüklenen metreler yüksekliğindeki samanlar üzerinde yolculuk yapan bir kişi adeta yürekleri ağıza getirdi. Hayatını tehlikeye atan yolcu, samanlar üzerinden düşmemek için zor anlar yaşadığı başka bir araç içerisinde çekilen kameralara yansıdı. Kilometrelerce süren tehlikeli yolculuğun nasıl sonuçlandığı merak konusu oldu.