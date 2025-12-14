Isparta'da balya samanı yüklü römorktan düşen kişi hayatını kaybetti
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, saman balya yüklü römorktan düşen Hurşit Şimşek hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Hurşit Şimşek, Salur köyünde saman balyalarının bulunduğu römorkun üzerinden beton zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel