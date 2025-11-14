Haberler

Şam'ın Mezze Bölgesinde İki Patlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam'da Mezze bölgesinde art arda iki patlama sesi duyuldu. Resmi haber ajansına göre, patlamalardan bir kadının yaralandığı bildiriliyor ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde art arda iki patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu.

Patlamaların nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilen haberde, bir kadının yaralandığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Temizlik işçisine çirkin hareket! Yere çöp atanları uyardı, saldırıya uğradı

Yere çöp atanları uyardı, saldırıya uğradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.