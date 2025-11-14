Şam'ın Mezze Bölgesinde İki Patlama
Suriye'nin başkenti Şam'da Mezze bölgesinde art arda iki patlama sesi duyuldu. Resmi haber ajansına göre, patlamalardan bir kadının yaralandığı bildiriliyor ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.
Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde art arda iki patlama sesi duyulduğu bildirildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu.
Patlamaların nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilen haberde, bir kadının yaralandığı bilgisi verildi.
