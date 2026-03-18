Suriye'deki Saydnaya Hapishanesi'nin eski tutukluları iftarda buluştu

Suriye'nin Şam şehrinde, devrik rejim tarafından tutsak edilen Saydnaya Hapishanesi eski tutukluları için bir iftar programı gerçekleştirildi. Program, savaş mağdurlarına toplumsal destek sağlamak amacıyla düzenlendi ve yaklaşık 500 eski tutuklu katıldı.

Şam'ın Duma ilçesinde gerçekleştirilen programda, işkenceye maruz kalan ve yıllarını hücrelerde geçiren yaklaşık 500 eski tutuklu aynı sofrada bir araya geldi.

Şam'ın Duma ilçesinde gerçekleştirilen programda, işkenceye maruz kalan ve yıllarını hücrelerde geçiren yaklaşık 500 eski tutuklu aynı sofrada bir araya geldi.

Savaş mağdurlarına toplumsal destek sağlamak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen iftar programına yerel sivil toplum kuruluşları ile Duma'nın ileri gelenleri de katıldı.

Suriye Devrimi Tutuklular Derneği Başkanı Hüseyin Nader, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devrimin yıl dönümünde savaşta zarar gören ve en ağır acıları yaşayan Saydnaya tutuklularıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Nader, eski tutukluların sosyal hayata uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla yaklaşık 500 kişiyle iftar yaptıklarını ifade etti.

Saydnaya hapishanesi

Şam'ın kuzeyinde yer alan Saydnaya Hapishanesi, Suriye'nin en bilinen askeri cezaevlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle 2011'de başlayan iç savaşın ardından, rejim karşıtı olduğu iddia edilen binlerce kişinin tutulduğu bir merkez haline gelen hapishane, uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında işkence ve kötü muamele iddialarıyla sıkça gündeme gelmişti.

Uluslararası Af Örgütünün 2017 tarihli raporunda, 2011-2015 yıllarında hapishanede yaklaşık 13 bin kişinin gizli şekilde idam edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
