Suriyeli ramazan davulcusu, 'mirasını' Şam'da gelecek nesillere aktarmak istiyor

Suriyeli davulcu Mahmud Savvan, ramazan davulculuğu geleneğini, ülkesinde gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Başkent Şam'da ramazan ayında sahur vakti davul çalıp maniler söyleyerek Müslümanları sahura kaldırmaya çalışan Savvan, kentte bu geleneği sürdüren yaklaşık 30 ramazan davulcusundan biri.

Kadim kentin Keymeriye Mahallesi'nde, teknolojinin yaygınlaşmasına rağmen ramazan ayının geleneklerinden "sahur davulculuğu"nu yaşatmaya çalışan Savvan, dar ve taş döşeli sokaklarda yankılanan "Ya naim! Vahhid ed-Daim" (Ey uyuyan, Bir olanı an) nidalarıyla mahalle sakinlerini uyandırıyor.

Çevresinde "Hacı Mahmud" olarak tanınan Savvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gece saatler süren sahur turuna çıktığını, sokakları dolaştığını ve insanları kaldırdığını anlattı.

Çocukluk yıllarında mahalledeki davulcunun arkasından koştuğunu anımsatan Savvan, daha sonra aynı geleneği kendisinin sürdürdüğünü ifade etti.

Savvan, "Eskiden ben nasıl sahur davulcusunun peşinden gidiyorsam, şimdi çocuklar da benim peşimden geliyor. Kimi bana eşlik ediyor, kimi ramazan simidi, hurma, su ya da meyan şerbeti ikram ediyor." dedi.

Şam'da ramazanın kendine özgü gelenekleri bulunduğuna işaret eden Savvan, "Her şehrin ayrı mirası var ama Şam'ın da meyan şerbeti, ramazan simiti (maruuk) ve demirhindi gibi kendine has ramazan alışkanlıkları bulunuyor. Sahur davulculuğu Şam mirasının önemli bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

-"Bu geleneğin gelecek nesillere aktarılmasını ve yaşatılmasını isterim"

Ramazan davulculuğunun sadece bir meslek olmadığını vurgulayan Savvan, bazı vatandaşların, telefon alarmı kursa da ramazan ayında davulcunun sesiyle uyanmayı tercih ettiğini ifade etti.

Geçmişte çalar saatlerin yaygın olmadığını hatırlatan Savvan, davulcunun adeta bir alarm görevi yaptığını belirterek, bazen mahallede kimi evlerin kapılarını çaldığını ve ev sahiplerinin uyandığından emin olmadan ayrılmadığını dile getirdi.

Uykusuz kalmasına rağmen sahur davulculuğunu severek yaptığını aktaran Savvan, "Bu geleneğin gelecek nesillere aktarılmasını ve yaşatılmasını isterim." dedi.

Mahalle sakinleri de sahur davulcusu geleneğinin "ramazanın ruhunu ve toplumsal dayanışmayı" güçlendirdiğini, bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.