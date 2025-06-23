Şam'da Patlamanın Ardından Protesto Gösterisi Düzenlendi

Şam'da Patlamanın Ardından Protesto Gösterisi Düzenlendi
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Suriye'nin Şam kentinde dün yaşanan terör saldırısının ardından, Baptuma Mahallesi'nde binlerce kişi bir araya gelerek adalet talep eden protesto gösterisi düzenledi. Katılımcılar, ilahiler eşliğinde yürüyüş yaptı.

Suriye'nin başkenti Şam'da dün yaşanan patlamanın ardından, bugün Baptuma Mahallesi'ndeki kiliseler bölgesinde binlerce kişi bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler, patlamanın faillerinin adalet önüne çıkarılmasını talep ederken, taşıdıkları haç işaretleriyle birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Hristiyan cemaatinin yoğun olarak yaşadığı bölgede düzenlenen protestoya, farklı toplumsal kesimlerden de katılımcılar oldu.

Protestocular, ilahiler eşliğinde Babtuma'dan Babşarkı'ye kadar yürüyüş yaptı.

Kilisede terör saldırısı

Dün akşam saatlerinde Şam'ın Duveyla Mahallesi'ndeki Mar İlyas Kilisesi'ne terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlenmiş, 25 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi ise yaralanmıştı.

Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, Irak ve Bahreyn, sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınamıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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