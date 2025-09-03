Haberler

Şam'da Patlama: 1 Yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucunda 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Şam kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.

Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
500
